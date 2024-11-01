Informe Fènix: cómo frenar la decadencia de Catalunya y fomentar la cohesión social

Hace 25 años, el PIBpc de Cataluña estaba 6 puntos por encima de la media europea; hoy, 6 puntos por debajo. Esto supone un empobrecimiento de 12 puntos porcentuales respecto a la media de la UE. Este patrón de crecimiento excepcional en población pero pobre en renta es compartido con regiones como Baleares, la Comunidad Valenciana y Canarias, pero difiere notablemente del modelo de regiones como el País Vasco o Aragón. Una de las aportaciones del informe es el concepto de salario altamente subvencionado, todo salario por debajo de 29000 euros