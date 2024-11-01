Informe Fènix: cómo frenar la decadencia de Catalunya y fomentar la cohesión social

Hace 25 años, el PIBpc de Cataluña estaba 6 puntos por encima de la media europea; hoy, 6 puntos por debajo. Esto supone un empobrecimiento de 12 puntos porcentuales respecto a la media de la UE. Este patrón de crecimiento excepcional en población pero pobre en renta es compartido con regiones como Baleares, la Comunidad Valenciana y Canarias, pero difiere notablemente del modelo de regiones como el País Vasco o Aragón. Una de las aportaciones del informe es el concepto de salario altamente subvencionado, todo salario por debajo de 29000 euros
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El concepto de "salarios subvencionados" que manejan es solo un artificio contable para insinuar que los ricos subvencionan a los demás, en vez de lo contrario.
No existe nada más dogmático que un economista, ni viendo la realidad con sus propios ojos deja de creer en algunas cosas.
Transparencia fiscal: Publicar la "balanza fiscal" de cada sector para conocer su valor neto real para el país.
Eliminar beneficios fiscales: Suprimir el trato favorable a sectores altamente subvencionados, como el IVA reducido en hostelería (compensándolo con un impuesto a las estancias turísticas mucho más elevado).
Salario Mínimo: Aumentar el SMI hasta frenar la creación de puestos de trabajo poco cualificados.
Gestión de la inmigración:
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