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Informe Fènix: cómo frenar la decadencia de Catalunya y fomentar la cohesión social

Informe Fènix: cómo frenar la decadencia de Catalunya y fomentar la cohesión social

Hace 25 años, el PIBpc de Cataluña estaba 6 puntos por encima de la media europea; hoy, 6 puntos por debajo. Esto supone un empobrecimiento de 12 puntos porcentuales respecto a la media de la UE. Este patrón de crecimiento excepcional en población pero pobre en renta es compartido con regiones como Baleares, la Comunidad Valenciana y Canarias, pero difiere notablemente del modelo de regiones como el País Vasco o Aragón. Una de las aportaciones del informe es el concepto de salario altamente subvencionado, todo salario por debajo de 29000 euros

| etiquetas: fènix , informe , economia , catalana , renta , per cápita , valor , añadido
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3 comentarios
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#2 DenisseJoel
Parece una hoja de ruta para neoliberales xenófobos.
El concepto de "salarios subvencionados" que manejan es solo un artificio contable para insinuar que los ricos subvencionan a los demás, en vez de lo contrario.
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Pablosky #3 Pablosky *
#2 claro, por eso mismo al País Vasco les va tan bien, por que allí no subn… oh, espera. :roll:

No existe nada más dogmático que un economista, ni viendo la realidad con sus propios ojos deja de creer en algunas cosas.
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Format_C #1 Format_C
Acciones correctivas

Transparencia fiscal: Publicar la "balanza fiscal" de cada sector para conocer su valor neto real para el país.
Eliminar beneficios fiscales: Suprimir el trato favorable a sectores altamente subvencionados, como el IVA reducido en hostelería (compensándolo con un impuesto a las estancias turísticas mucho más elevado).
Salario Mínimo: Aumentar el SMI hasta frenar la creación de puestos de trabajo poco cualificados.
Gestión de la inmigración:

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menéame