Un informe de EE.UU. vincula a Jeffrey Epstein con abusos en la Casa Pia de Portugal

Una denuncia enviada a las autoridades estadounidenses en julio de 2019 pedía investigar la conexión de Jeffrey Epstein con una presunta trama de abusos a menores por parte de millonarios estadounidenses en Portugal. El correo electrónico forma parte de los archivos Epstein publicados ahora por el Departamento de Justicia de EEUU (DOJ) e informa de que en esa época se había estrenado en Netflix un documental sobre la desaparición de Madeleine McCann en el que los periodistas hablaban de la presencia de "millonarios estadounidenses" que volaban