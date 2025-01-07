Un informe de China ubica en Canarias el 5% de las reservas mundiales de telurio

El informe de AIMS Geosciences e Instituto de Tecnología de Wuhan expone la dimensión militar y tecnológica del yacimiento canario. El monte submarino Tropic al suroeste de El Hierro dentro de la zona económica exclusiva reclamada por España, tenga el 5% de las reservas mundiales de telurio coloca a Canarias en el centro de una disputa estratégica que enfrenta a Europa, China y EEUU. El telurio es uno de los minerales críticos más codiciados para tecnologías punteras: paneles solares, baterías, chips avanzados y blindaje electrónico militar