edición general
9 meneos
15 clics
Un informe de China ubica en Canarias el 5% de las reservas mundiales de telurio

Un informe de China ubica en Canarias el 5% de las reservas mundiales de telurio

El informe de AIMS Geosciences e Instituto de Tecnología de Wuhan expone la dimensión militar y tecnológica del yacimiento canario. El monte submarino Tropic al suroeste de El Hierro dentro de la zona económica exclusiva reclamada por España, tenga el 5% de las reservas mundiales de telurio coloca a Canarias en el centro de una disputa estratégica que enfrenta a Europa, China y EEUU. El telurio es uno de los minerales críticos más codiciados para tecnologías punteras: paneles solares, baterías, chips avanzados y blindaje electrónico militar

| etiquetas: canarias , telurio , tropic , el hierro , minerales críticos
7 2 0 K 91 actualidad
7 comentarios
7 2 0 K 91 actualidad
#1 slender_1
Buenas noticias para USA (y Marruecos)
5 K 55
Projectsombra #6 Projectsombra
#1 Próxima propuesta de de EEZ de marruecos  media
0 K 6
Aguarrás #4 Aguarrás
El Moha afilando los colmillos.
Ese conflicto lo vamos a tener si o si.
El tema es cuántos años va a tardar en darse.
2 K 33
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Si el Campechano les soltó el Sahara, el Preparao puede ceder Canarias ... solo se lo tiene que pedir EEUU.
1 K 33
Graffin #3 Graffin *
¡Democlatícese! ...
Ah no, que eso es cosa de EEUU
1 K 19
salteado3 #7 salteado3 *
#3

Ya llevan cierto tiempo trabajando:

www.elconfidencial.com/espana/islas-canarias/2025-01-07/canarias-buque

Imagina que el gobierno actual no acepta que la explotación la hagan empresas yankis en condiciones ridículamente ventajosas para ellos. Pues muy fácil: pagan a la oposición y medios privados de comunicación para hacer una campaña contínua aunque sea muy burdo, radicalizan a algún partido, la CIA fabrica trapos sucios para crear un clima pre-revolución y...
0 K 13
alfre2 #2 alfre2
Eso significa que el 95% está en otro lado. Circulen!!
0 K 12

menéame