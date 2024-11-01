edición general
7 meneos
8 clics

Un informe de Agencia AP cuestiona cómo (y por qué) Israel atacó un hospital en Gaza

-Ataque de doble impacto: tras el primer bombardeo, Israel volvió a golpear el mismo punto cuando ya habían llegado médicos, rescatistas y periodistas, incluida Dagga. Expertos en derecho internacional advierten que esta táctica puede constituir un crimen de guerra. -Uso de proyectiles de tanque: en lugar de armamento guiado más preciso, se emplearon explosivos de alto poder contra un hospital. -Cuatro ataques sin aviso previo: el hospital fue blanco repetidamente

| etiquetas: israel , hospital , gaza , agencia ap , informe
6 1 0 K 71 actualidad
5 comentarios
6 1 0 K 71 actualidad
oceanon3d #2 oceanon3d *
¿Os acordáis como en los primeros compases del genocidio, cuando aún había algo de pudor y había que disimular, el gobierno criminal de Israel bombardeo un campo de refugiados en un hospital y mato a casi 500 refugiados.

Agencias como esta, servicios de seguridad de varios países y las alcahuetas de las derechas de las redes dijeron que fue Hamas ... Un cohete casero fallido decían !!! Como va ha ser que una democracia como esa cometa un crimen tan atroz!!!!

Ya ha pasado y tenemos claro que si: esos hijos de putas son capaces de eso y mucho más. Y otros igual de hdp de seguir buscándoles excusas.
2 K 32
Andreham #3 Andreham
#2 La propaganda de entonces ya no existe: ya no se habla de bebés decapitados, ni de cuevas debajo de hospitales, ni de niños como escudos humanos, ni de un montón de barbaridades.

Ahora sólo queda el "que devuelvan los rehenes" y el "es que Hamas es un grupo terrorista", cuando no el silencio, porque si ignoras el problema al final nadie habla de él.
1 K 20
Asimismov #5 Asimismov
#2 las mentiras son armas de guerra incluso más potente que la mejor propaganda y en el caso de lsrael, desde antes de su fundación en 1946.
1 K 24
#1 Leon_Bocanegra
Como? no lo sé, por qué ? Porque son unos hijos de puta genocidas
1 K 24
XtrMnIO #4 XtrMnIO
La verdad es la más simple: porque son bestias sin alma, carentes de moral y humanidad alguna.
1 K 24

menéame