Un informe de Agencia AP cuestiona cómo (y por qué) Israel atacó un hospital en Gaza

-Ataque de doble impacto: tras el primer bombardeo, Israel volvió a golpear el mismo punto cuando ya habían llegado médicos, rescatistas y periodistas, incluida Dagga. Expertos en derecho internacional advierten que esta táctica puede constituir un crimen de guerra. -Uso de proyectiles de tanque: en lugar de armamento guiado más preciso, se emplearon explosivos de alto poder contra un hospital. -Cuatro ataques sin aviso previo: el hospital fue blanco repetidamente
Agencias como esta, servicios de seguridad de varios países y las alcahuetas de las derechas de las redes dijeron que fue Hamas ... Un cohete casero fallido decían !!! Como va ha ser que una democracia como esa cometa un crimen tan atroz!!!!
Ya ha pasado y tenemos claro que si: esos hijos de putas son capaces de eso y mucho más. Y otros igual de hdp de seguir buscándoles excusas.
Ahora sólo queda el "que devuelvan los rehenes" y el "es que Hamas es un grupo terrorista", cuando no el silencio, porque si ignoras el problema al final nadie habla de él.