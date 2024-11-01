Un informe de Agencia AP cuestiona cómo (y por qué) Israel atacó un hospital en Gaza

-Ataque de doble impacto: tras el primer bombardeo, Israel volvió a golpear el mismo punto cuando ya habían llegado médicos, rescatistas y periodistas, incluida Dagga. Expertos en derecho internacional advierten que esta táctica puede constituir un crimen de guerra. -Uso de proyectiles de tanque: en lugar de armamento guiado más preciso, se emplearon explosivos de alto poder contra un hospital. -Cuatro ataques sin aviso previo: el hospital fue blanco repetidamente