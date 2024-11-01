edición general
Ayuso dice que Madrid parecía 'un Sarajevo en guerra' y Pérez-Reverte le recuerda un par de cosas

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que ésta asegurase que la ciudad parecía el domingo "un Sarajevo en guerra" por las protestas pro-palestinas que provocaron la suspensión de la última etapa de La Vuelta a España.

5 comentarios
Ovlak #1 Ovlak
Mucho más relajado Reverte de lo habitual pese a la barbaridad a la que está respondiendo y lo cerca que le toca en lo personal. Luego he de creerme que este no es de rojos ni de azules.
Tontolculo #2 Tontolculo
Cómo será la cosa para que reverte parezca el moderado
calde #5 calde
Si Pérez Reverte no hubiese sido corresponsal en Sarajevo, habría hecho lo habitual: servir con las "hipérboles", o mejor dicho, mentiras. Pero como le sale el ego, tiene que dejar claro que él estuvo en un sitio muy chungo.

Los argumentos de la derecha y los hechos reales son como el agua y el aceite, a la mínima saltan! Qué ridículo!
#4 Kuruñes3.0
Madre mía, la tonta del bote y el cuñao mayor de España.
