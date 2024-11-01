Ayuso dice que Madrid parecía 'un Sarajevo en guerra' y Pérez-Reverte le recuerda un par de cosas

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que ésta asegurase que la ciudad parecía el domingo "un Sarajevo en guerra" por las protestas pro-palestinas que provocaron la suspensión de la última etapa de La Vuelta a España.
| etiquetas: ayuso , sarajevo , arturo pérez - reverte , sionistas
www.meneame.net/story/gervasio-sanchez-compara-madrid-cerco-sarajevo-n
Los argumentos de la derecha y los hechos reales son como el agua y el aceite, a la mínima saltan! Qué ridículo!