Información interna de Anthropic teme haber cruzado una línea. (ENG)

En Anthropic, la empresa de inteligencia artificial valorada en 183 mil millones de dólares, lo que siempre ha estado en juego es enorme. Ahora, con el mercado bursátil en picada, sin embargo, algunos de los empleados de la compañía se están dando cuenta de que pueden haber tenido algo que ver en el derribo del primero de una larga serie de dominós.

ThePetersellers
Todos somos mejores que la máquina, pero la diferencia de calidad entre lo que ella ofrece y lo que ofrecemos nosotros ya no justifica nuestro coste. Y quien no quiera entenderlo, que siga su linde.

PD: De hecho, reconozco que en la mayoría de los casos ya ni siquiera me considero mejor que la máquina; simplemente soy más caro
porculizador
Esto acongoja un poco, si hace esto con el derecho que no hará con el resto.
ernovation
#1 En lo de las leyes, las IA son aún más peligrosas que con otras cosas, pues interpretar las leyes no es tan fácil. La complicación del entramado legal es bastante y un LLM es totalmente incapaz de navegar eso. Si le haces una pregunta legal, va a coger las leyes aplicables junto con las no aplicables, lo mezclará todo, y te asegurará algo que es falso.
ctm2000j
#4 no, las IA no son peligrosas, peligrosas son las personas que están detrás buscando rentabilizar y beneficio con ellas.
ernovation
Mucho hype de pago por aquí. Esto de que las IA lo van a hacer todo, no es un poco exagerado, sino muy exagerado. Prácticamente no pueden hacer nada sin supervisión. O sin "prácticamente".
Nihil_1337
A mí este tipo de noticias me parecen más un publirreportaje pagado que otra cosa. El titular, el nombre del propio medio, el tono... Los accionistas de anthropic haciendo de las suyas para que suba su inversión porque la Bubble is about to burst xD
porculizador
#2 Te pego aqui la interpretacion de otro medio sobre el caso:
"Lo que parecía un caso aislado de pánico bursátil es, en realidad, la punta del iceberg de una transformación industrial que los informes llaman la "SaaSpocalypse" .
EStas son las 3 implicaciones profundas del caso Anthropic, según los datos del mercado y reportes sectoriales:

1. El Miedo Real: No es "Asistencia", es "Sustitución de Capas Enteras"
El salto cualitativo es que los &…   » ver todo el comentario
