Influencer y miembro del régimen ruso se vuelve contra Putin en un raro arrebato [ENG]

Ilya Remeslo puso en un popular mensaje de Telegram un artículo titulado ‘5 razones por las que he dejado de apoyar a Vladimir Putin’ a sus 90.000 seguidores, lo que ha generado ondas de perplejidad dentro de las esfera de influencers que apoyan al régimen y la guerra. Rusia está llevando a cabo planes para apagar internet en medio de una creciente hastío y cansancio por la guerra. La oposición a Putin no se acaba de creer que este arrebato sea genuino y no algo orquestado por el régimen.
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Lo de occidente con Rusia es para hacérselo mirar.
Aún recuerdo cuando (antes de la guerra) sacaban en los telediarios un partido liberal y europeísta a los que llamaban "principal oposición a Putin" y creo que ni siquiera consiguieron representación.