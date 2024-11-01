Influencer y miembro del régimen ruso se vuelve contra Putin en un raro arrebato [ENG]

Ilya Remeslo puso en un popular mensaje de Telegram un artículo titulado ‘5 razones por las que he dejado de apoyar a Vladimir Putin’ a sus 90.000 seguidores, lo que ha generado ondas de perplejidad dentro de las esfera de influencers que apoyan al régimen y la guerra. Rusia está llevando a cabo planes para apagar internet en medio de una creciente hastío y cansancio por la guerra. La oposición a Putin no se acaba de creer que este arrebato sea genuino y no algo orquestado por el régimen.