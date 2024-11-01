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Influencer y miembro del régimen ruso se vuelve contra Putin en un raro arrebato [ENG]

Influencer y miembro del régimen ruso se vuelve contra Putin en un raro arrebato [ENG]

Ilya Remeslo puso en un popular mensaje de Telegram un artículo titulado ‘5 razones por las que he dejado de apoyar a Vladimir Putin’ a sus 90.000 seguidores, lo que ha generado ondas de perplejidad dentro de las esfera de influencers que apoyan al régimen y la guerra. Rusia está llevando a cabo planes para apagar internet en medio de una creciente hastío y cansancio por la guerra. La oposición a Putin no se acaba de creer que este arrebato sea genuino y no algo orquestado por el régimen.

| etiquetas: rusia , disidencia , autocracia
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8 comentarios
4 1 2 K 44 actualidad
lixivia #1 lixivia
Que se aleje de los balcones
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Mediorco #3 Mediorco
#1 Eso estaba pensando yo, que se le está poniendo cara de tener otro arrebato y empezar a querer limpiar las ventanas por fuera.
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Elbaronrojo #7 Elbaronrojo
#1 Y que mire que le echan al té.
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#8 LuigiR
#1 la gravedad en Rusia está muy loca
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security_incident #4 security_incident
90 mil seguidores en un país de ciento y pico millones de habitantes provoca ondas de perplejidad.. es como si aquí un cantamañanas de tres al cuarto con 30 mil seguidores dice "las cinco razones por las que he dejado de apoyar a perro"
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Enésimo_strike #5 Enésimo_strike
Ese compa ya está muerto, más aún no le han avisado
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mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo
¿90.000 seguidores y es noticia?

Lo de occidente con Rusia es para hacérselo mirar.
Aún recuerdo cuando (antes de la guerra) sacaban en los telediarios un partido liberal y europeísta a los que llamaban "principal oposición a Putin" y creo que ni siquiera consiguieron representación.
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XavierGEltroll #2 XavierGEltroll
camarero, 1 de polonio.
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menéame