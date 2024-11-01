edición general
La inflación se sigue calentando en EEUU, pero no frenará los recortes de tipos de la Fed: el IPC escala hasta el 2,9% en agosto

La inflación volvió a repuntar en EEUU en agosto, según los datos publicados este jueves por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo.

HeilHynkel #2 HeilHynkel
Ese 0,4 mensual que tanto temen podría convertirse casi en un 5% anual. Igual los argentinos se parten de risa.
