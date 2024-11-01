La inflación se hunde por debajo del objetivo del BCE: el IPC de la eurozona cae al 1,7% y marca su lectura más baja en más de un año

La inflación de la zona euro se hunde por debajo del objetivo del 2% que marca el Banco Central Europeo (BCE) mientras los funcionarios del organismo sopesan sus próximos pasos en materia de tipos de interés, que se darán a conocer este jueves. El índice de precios al consumo (IPC) de la eurozona retrocedió tres décimas en enero hasta el 1,7% interanual, según la estimación preliminar publicada por Eurostat este miércoles. Se trata de la lectura más baja desde septiembre de 2024.