La inflación se hunde por debajo del objetivo del BCE: el IPC de la eurozona cae al 1,7% y marca su lectura más baja en más de un año

La inflación de la zona euro se hunde por debajo del objetivo del 2% que marca el Banco Central Europeo (BCE) mientras los funcionarios del organismo sopesan sus próximos pasos en materia de tipos de interés, que se darán a conocer este jueves. El índice de precios al consumo (IPC) de la eurozona retrocedió tres décimas en enero hasta el 1,7% interanual, según la estimación preliminar publicada por Eurostat este miércoles. Se trata de la lectura más baja desde septiembre de 2024.

Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
Pues habra que bajar lo tipos de interes...
Casiopeo #4 Casiopeo
#3 Deberian pero dudo mucho que lo hagan. Los que mandan en el BCE son unos fanaticos del control de precios por encima de las necesidades de empresas y ciudadanos.
karlos_ #2 karlos_
Ahora si, no nos subiran el sueldo.

Como la gasolina.
nemesisreptante #6 nemesisreptante *
Ya sabía yo que una bajada de la inflación con Pedro Sanchez iba a ser una mala noticia :shit: ahora que alguien suba una hablando de como en argentina reciben con alegría una nueva subida de precios para redondear el dia :troll:
#1 elvagopop
¿Va a ser que la economía no tira?.
ContracomunistaCaudillo #5 ContracomunistaCaudillo *
La inflación supuestamente baja, pero los precios a pie de calle siguen subiendo mucho más que la estadística oficial.
