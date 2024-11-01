·
El infierno de una joven atada con bridas y violada tras regresar con su maltratador
Agredida desde el primer día de relación, su novio no la dejaba ir sola ni al baño, denunció, escapó por una ventana, renunció a la orden de alejamiento con su agresor.
salamanca
,
agresion
,
joven
,
atada. bridas
401
actualidad
#1
Postmeteo
Vaya auténtico horror.
Ambos de etnia gitana ¿Cuánta presión familiar habrá recibido esta pobre mujer para retirar la orden de alejamiento?
Y los movimientos sociales hasta arriba de quintacolumnistas disculpando las "diferencias culturales".
#2
kinz000
Me pregunto cómo es posible que siga vivo?
