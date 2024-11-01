edición general
Las infantas son reptilianas. Monólogo de Marina Lobo

Aquí el monólogo de Marina Lobo resolviendo grandes dudas, ¿Son las Infantas reptilianas?

reithor #2 reithor
Peor aún, son bornonas. La última bornona que reinó, Isabel segunda, así salió.
Pertinax #1 Pertinax *
La gracia ni está, ni se la espera.
