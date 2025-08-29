El inexplorado mundo del vino congelado: de cuando ocurre por error a abrir una botella después de 10 años hecha hielo

Uno de los mayores expertos en congelación del país, Fernando Sáenz, de la heladería riojana Dellasera, explica lo que sucede: "La congelación es uno de los mejores sistemas de conservación. Ahí se paran todos los procesos y se mantienen las cualidades organolépticas, que no las físicas, porque se rompe la estructura. A partir de aquí lo que pasa es que si nosotros nos vamos sirviendo según se va descongelando, lo que pasa es que lo primero que se ha descongelado es la parte alcohólica del vino y eso es lo primero que me empiezo a tomar