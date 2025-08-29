edición general
El inexplorado mundo del vino congelado: de cuando ocurre por error a abrir una botella después de 10 años hecha hielo

El inexplorado mundo del vino congelado: de cuando ocurre por error a abrir una botella después de 10 años hecha hielo

Uno de los mayores expertos en congelación del país, Fernando Sáenz, de la heladería riojana Dellasera, explica lo que sucede: "La congelación es uno de los mejores sistemas de conservación. Ahí se paran todos los procesos y se mantienen las cualidades organolépticas, que no las físicas, porque se rompe la estructura. A partir de aquí lo que pasa es que si nosotros nos vamos sirviendo según se va descongelando, lo que pasa es que lo primero que se ha descongelado es la parte alcohólica del vino y eso es lo primero que me empiezo a tomar

rogerius
#0 ¿«…de cuando ocurre por error a abrir…»? :palm:

Ya lo corrijo yo… aunque esté en el original.

rogerius
#6 #0 Nada, fallo mío. Lo dejo como está. De(sde) cuando ocurre por error (la congelación) (hast)a abrir una que lleva congelada diez años (se supone que con premeditación). Ninguna diferencia, congeladas ambas —la intención no añade solera.

Se ve que ahora los titulares incomprensibles a primera vista sustituyen al clickbait… no, es una técnica mejorada para engancharte… :palm:

frg
#4 ¿Estás insuando que MAR y Ayuso están en el mismo barco?

jepetux
La cerveza de mayor graduación del mundo, Snake Venom se elabora mediante congelación:

“Para conseguir su nivel tan elevado de alcohol, 67,5º, en su elaboración se utiliza un método esencial: la congelación. Mediante este mecanismo se logran eliminar los cristales de hielo de agua lo que eleva la concentración de alcohol en su receta.”

www.diariodesevilla.es/consumo/cerveza-mas-graduacion-alcoholica-mundo

arariel
#3 Como para irse de cañitas. Ayuso lo aprobaría.

Connect
Ya ves tú....

#1 Poll
Granizado de tinto con Coca Cola, el Fredimocho.

Ya me voy.

frg
#1 Suena a fregona. Un 0 en marqueting.


