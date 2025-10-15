El INE revisa una décima al alza la inflación de septiembre, hasta el 3%

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revisado este miércoles al alza una décima la inflación de septiembre, que finalmente cerró en el 3%, tres décimas por encima de la de agosto. El dato exhibe la dificultad de devolver los precios a su cauce normal, aumenta la brecha de España con la zona euro —donde la inflación está ocho décimas más abajo, en el 2,2%—, y retrotrae al IPC a su peor nivel del año, igualado con febrero, siete meses atrás. La subyacente, que excluye energía y alimentos, se coloca en el 2,4%, el mismo dato que en agosto