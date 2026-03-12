edición general
La industria argentina en dos años de gobierno de Milei: desindustrialización récord, 100.000 empleos perdidos y conflicto abierto con el sector empresarial

Según un informe de la UBA, la industria manufacturera tuvo un retroceso en 2024 peor que en la pandemia de 2020 o la crisis internacional de 2009. Solo la construcción, con un desplome del 17,5%, exhibió un desempeño más grave. El impacto del deterioro sobre el empleo se tradujo en la pérdida de 100.000 puestos de trabajo desde noviembre de 2023, días antes de la asunción de Javier Milei, hasta 2025, y el peso del sector industrial en el PIB cayó a niveles que se remontan a antes de la Segunda Guerra Mundial, los más bajos en casi 90 años.

asurancetorix #1 asurancetorix *
Dos años después, perdiendo empleo, empresas, consumo, con dos rescates financieros, con EEUU y una vez más con el FMI, los precios siguen tan elevados que resulta más caro producir en el país que comprar en el exterior los bienes manufacturados, así que la industria se hunde. Sólo están aumentando las exportaciones en el sector primario, especialmente la minería. Todo el resto es, cada vez más, importado.

Básicamente, Milei está africanizando Argentina.
pax0r #2 pax0r
#1 Prensa Mercosur tiene toda la línea editorial en contra de Milei, buen intento.
asurancetorix #3 asurancetorix *
#2 ¿Es mentira? ¿No se ha perdido empleo ni industria? ¿O para los defensores de la libertad sólo valen los medios que están a favor de Milei?
pax0r #4 pax0r
#3 Milei está haciendo exactamente lo que prometió: destruir el entramado proteccionista aunque arrastre empleo industrial, con la apuesta de que otros sectores (minería, agro, finanzas) compensen a largo plazo.

Es algo que dice el mismo abiertamente, es "su apuesta", pero te puedes quedar con el dato que mas te convenga a ti
asurancetorix #5 asurancetorix *
#4 Es decir, es cierto lo que dice la noticia, el "dato" es real pero te molesta mucho que lo diga. Por eso necesitas negativizarla, ¿no?
pax0r #6 pax0r
#5 perdona a veces se me olvida que esto es meneame, buenas noches!
asurancetorix #7 asurancetorix
#6 Ahí se quedó el defensor de la libertá xD
calde #8 calde *
#1 Ahora no molestéis a Milei, que está pensando cómo puede hacer para unirse a la guerra contra Irán junto a sus amigos sionistas. Dejadle pensar.

"Y si mandamos una unidad de militares con motosierras...?"

:roll:
asurancetorix #9 asurancetorix *
#8 No te lo tomes a broma que puede hacer cosas terribles contra Irán. Imagina que recomienda a Israel invertir en alguna criptomoneda... {0x1f62c}
calde #10 calde
#9 No sé si se atrevería a una estafa contra esta gente. Sabe que le vendría pronto un misilazo dé vuelta como respuesta.
