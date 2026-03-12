La industria argentina en dos años de gobierno de Milei: desindustrialización récord, 100.000 empleos perdidos y conflicto abierto con el sector empresarial

Según un informe de la UBA, la industria manufacturera tuvo un retroceso en 2024 peor que en la pandemia de 2020 o la crisis internacional de 2009. Solo la construcción, con un desplome del 17,5%, exhibió un desempeño más grave. El impacto del deterioro sobre el empleo se tradujo en la pérdida de 100.000 puestos de trabajo desde noviembre de 2023, días antes de la asunción de Javier Milei, hasta 2025, y el peso del sector industrial en el PIB cayó a niveles que se remontan a antes de la Segunda Guerra Mundial, los más bajos en casi 90 años.