edición general
3 meneos
3 clics

Indra y el radar naval europeo del futuro

Indra lidera el programa europeo de I+D SHIMBAD para desarrollar un radar multibanda 4D, el sensor principal de los futuros buques de guerra europeos

| etiquetas: indra , radar naval , shimbad
2 1 0 K 44 DEFENSA
1 comentarios
2 1 0 K 44 DEFENSA
#1 Pitchford
Me parece estupendo. A ver si dejamos de depender para casi todo de los señores americanos.
0 K 19

menéame