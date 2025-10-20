Indra y Escribano, conflictos de interés y gobierno corporativo

La compra de Escribano por Indra, propiedad del presidente de Indra Ángel Escribano plantea conflictos de intereses. Preocupa porque el Estado es el primer accionista de Indra a través de la SEPI 28 %. Tres de los consejeros han sido nombrados por la SEPI (Juan Moscoso, exdiputado del PSOE, el exministro Miguel de Sebastián y Antonio Cuevas diputado socialista). Todos ellos deberían defender los intereses de SEPI, de los contribuyentes, pero las órdenes recibirán del Gobierno, cuyos intereses políticos pueden ser distintos del interés general.