Indra y la coreana Hanwha, próximas a un acuerdo para dotar al Ejército español con un nuevo obús autopropulsado

Las compañías suscribirán un acuerdo de cooperación tecnológica e industrial para el desarrollo de sistemas innovadores de artillería que abarca no solo proyectos para las Fuerzas Armadas españolas sino también otros programas internacionales. La colaboración entre dos grandes empresas del sector de la defensa a escala mundial contribuirá a fortalecer la soberanía tecnológica y la autonomía estratégica española, así como a impulsar la innovación y el potencial comercial de ambas compañías.
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¿Ese tipo de guerra de artillería para que es? Para atacar a Francia o Portugal o esperar una ataque de esos. No sé yo si gastarse cientos o miles de millones en vehículos blindados, es algo prioritario viendo como va cambiando la guerra, con los misiles operados por la infantería y los drones.