Indra y la coreana Hanwha, próximas a un acuerdo para dotar al Ejército español con un nuevo obús autopropulsado

Las compañías suscribirán un acuerdo de cooperación tecnológica e industrial para el desarrollo de sistemas innovadores de artillería que abarca no solo proyectos para las Fuerzas Armadas españolas sino también otros programas internacionales. La colaboración entre dos grandes empresas del sector de la defensa a escala mundial contribuirá a fortalecer la soberanía tecnológica y la autonomía estratégica española, así como a impulsar la innovación y el potencial comercial de ambas compañías.