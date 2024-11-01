·
Inditex cierra 52 tiendas Zara en España y 136 a nivel global para priorizar locales más grandes y tecnológicos
La compañía mantendrá menos tiendas pero aumentará su superficie comercial y su inversión logística con 1.800 M€ en 2025
inditex
zara
amancio ortega
actualidad
#5
Atusateelpelo
En MNM son felices con estos cierres. Menos trabajadores explotados.
Ya lo que opinen los que se han ido al paro....
#2
Quillotro
Pues Primark se resiste al comercio digital y está creciendo como la espuma. ¿Será cuestión de precio?
#6
Esfingo
#2
No, lo que pasa es que en digital se les conoce como Temu o Shein.
#7
aPedirAlMetro
#6
Normal, sale mas barato ir a por agua a la fuente, que comprarsela al embotellador
- China es uno de los mayores centros de producción para Inditex, con miles de fábricas proveedoras, siendo un componente esencial de su cadena de suministro global.
- China se encarga de una gran parte de la producción de artículos básicos, vestidos y ropa de temporada.
Proveedores Locales: Existen proveedores específicos en China, como Charlo Garments, que trabajan directamente con Zara y otras marcas internacionales.
- Asia, con China a la cabeza, representa más del 60% de la producción total de Inditex
#9
jdmf
#7
¿Sale más barato? no se yo...
Compras a un precio que solo se explica si la mano de obra es precaria, por no decir esclava.
No dan garantías por que para lo que vale el producto ya han hecho el cálculo de que comprarás otro antes de gastar tu tiempo en reclamar.
No estas invirtiendo en comercio, ya no digamos local, sino europeo, lo que perjudica a la industria europea.
Ya no compras en comercio local, lo que hace cerrar tiendas de barrio, que son sustituidas por franquicias y salas de apuestas.
Como es más barato tirar y comprar de nuevo, generas residuos que su gestión tendrás que pagar con tus impuestos.
... no se qué tan barato sale ese estilo de compras.
#1
#12
aPedirAlMetro
#9
Veamos...
"Compras a un precio que solo se explica si la mano de obra es precaria, por no decir esclava."
No parece que te resulte problemático cuando lo hace Inditex...
"No estás invirtiendo en comercio, ya no digamos local, sino europeo, lo que perjudica a la industria europea."
No parece que te resulte problemático cuando lo hace Inditex...
"Ya no compras en comercio local, lo que hace cerrar tiendas de barrio, que son sustituidas por franquicias y salas de apuestas."
No parece que te resulte problemático cuando lo hace Inditex...
#16
jdmf
#12
¿Quién ha dicho que no me parece problemático?
#20
aPedirAlMetro
#16
En un hilo donde se discute entre comprarle a Inditex o a Temu, enumeras esos puntos, como argumentos en contra de comprar en Temu... de lo cual se infiere que opinas que es distinto cuando le compras a Inditex.
Sería absurdo que dijeras que comprarle algo al proveedor A no es bueno, en defensa del proveedor B, cuando el proveedor B hace lo mismo. No ?
Lo coherente , sería que dijeras: no comprarle ni a A ni a B
Pero no es lo que has hecho
#21
jdmf
#20
bueno, esa es tu interpretación, yo hablo de comprar en ese tipo de empresas en general.
#23
aPedirAlMetro
#21
Vamos que tu has venido a hablar de tu hilo, y te pones a taguear a usuarios al tun tun, para que alguien te haga casito
#15
Atusateelpelo
#9
"Compras a un precio que solo se explica si la mano de obra es precaria, por no decir esclava."
Lo de no tener que gastar en 52 locales, suministros y empleados en 52 tiendas en lugar de gastar en 1 almacen (en una tienda los empleados estan "parados" hasta que llega un comprador, en el almacen se tiene al empleado haciendo paquetes para 52 tiendas)...
#1
Quaid
Comercio digital first
#17
Eukherio
#1
A ver, es triste, pero las tiendas físicas cada vez lo están haciendo peor. Yo ya lo comenté varias veces con gente y veremos qué pasa, porque muchos lo están haciendo mal a propósito para moverse al digital y después llegan los de fuera y les comen la tostada. En el Corte Inglés tienes un montón de productos que solo están disponibles para compra on-line, Alcampo vende desde la web productos de marcas que después no ves en sus estantes, Decathlon a veces tiene descuentos solo si compras en…
» ver todo el comentario
#3
cenutrios_unidos
Esto abre telediarios, fijo.
#4
Quillotro
#3
¿Lo de Primark o lo de Zara? jajajaja
#22
Atusateelpelo
#19
Le dijo la sarten al cazo...
#8
jdmf
"los ricos son quienes crean empleo"
Tras esa frase lo que veo es:
- Crean empleo... pero empleo muy precario, ¿Realmente son beneficiosas para la sociedad empresas que tienen una parte de la población con sueldos de miseria y en condiciones cuestionables?
- Cuando hacen recortes de empleo, no se ven afectadas pocas familias, sino, miles, que pierden el poco sustento ¿En qué ha beneficiado ésta "gran empresa" teniendo trabajadores de forma precaria y ahora avocando a…
#10
Atusateelpelo
#8
¿No son un poco contradictorios los puntos 1 y 2? Si recortan empleos los trajadores explotados deberian ser felices al ser liberados de su explotacion ¿no?
#14
jdmf
#10
No, si estas necesitado de llevar comida a la mesa, ser esclavo es preferible a no comer.
#18
Atusateelpelo
#14
Vaya...tienes respuesta para cualquier contradicción en la que entres. Otra cosa es que la respuesta tenga sentido.
#19
jdmf
#18
No he entrado en ninguna contradicción, será que interpretas para el lado que te interesa.
#11
omega7767
#8
""Es que el fin de una empresa es lucrarse, para lo demás está el gobierno","
el problema con esa afirmación es que si los empleados son pobres, no compran y las empresas se hunden
Interesa que la gente tenga dinero para gastarlo y comprar a las empresas. Trabajos precarios, alquileres/hipotecas altas, quitan dinero de la gente para gastar en las empresas.
Recordemos como en Ford hace un siglo le subieron el sueldo a los empleados para que pudieran comprar su propios coches.
La subida del SMI fue bueno para la economía.
Si las empresas subieran los sueldos ahora que tienen ganancias records, la economía iría mejor.
En vez de eso, tenemos sueldos que solo son ligeramente mejores que el SMI
#13
jdmf
#11
Si los empleados son pobres está claro que no gastan, pero se vales de que hay dinero suficiente para funcionar, las empresas típicas que precariza, Globo, Uber, Amazon, Temu, Zara,... no pagan bien, y sin embargo tienen a millonarios como dirigentes, no es solo por lo poco que pagan, sino también por lo poco que pagan a sus productores.
Y todo lo que comentas sería correcto si ésas subidas de sueldo y ése SMI las aplicasen a los empleados y productores de esas plataformas... pero los productos que compras en Temu, Inditex, etc,... no está fabricado ni si quiera en Europa. Estas pagando poco con tu SMI recién subido solo para que se lo lleve el CEO de una multinacional, ni siquiera llegan beneficios a trabajadores en Europa.
#24
abogado_del_diablo
Tiene todo el sentido del mundo, lo sabes y tu respuesta evasiva te delata.
Culpa tuya por decir una gilipollez indefendible.
