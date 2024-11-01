La indignante incompetencia del gobierno Illa (CAT)

Existe una enorme diferencia entre la incompetencia discreta y la incompetencia espectacular. Y el gobierno Illa ha optado por la incompetencia más espectacular, e indignante, que podamos imaginar. Hace ya cuatro días que el servicio ferroviario de RENFE en Catalunya ha funcionado, o, más bien, no ha funcionado, según un criterio que nadie ha sabido contarme con un mínimo de coherencia. Traducción en comentarios.