edición general
5 meneos
17 clics
La indignante incompetencia del gobierno Illa (CAT)

La indignante incompetencia del gobierno Illa (CAT)

Existe una enorme diferencia entre la incompetencia discreta y la incompetencia espectacular. Y el gobierno Illa ha optado por la incompetencia más espectacular, e indignante, que podamos imaginar. Hace ya cuatro días que el servicio ferroviario de RENFE en Catalunya ha funcionado, o, más bien, no ha funcionado, según un criterio que nadie ha sabido contarme con un mínimo de coherencia. Traducción en comentarios.

| etiquetas: generalitat , renfe , adig , catalunya , illa
4 1 0 K 49 politica
2 comentarios
4 1 0 K 49 politica
asola33 #1 asola33
Como me imagino que ocurre en la mayor parte del país, estoy estupefacto y muy cabreado con la gestión que el gobierno de la Generalitat hace del colapso de Cercanías. Hace ya cuatro días que el servicio ferroviario de RENFE en Catalunya ha funcionado, o, más bien, no ha funcionado, según un criterio que nadie ha sabido contarme con un mínimo de coherencia.

La cosa tiene un punto absolutamente estrambótico, si se puede observar con el distanciamiento necesario. A las 3:00, después de una…   » ver todo el comentario
0 K 14
JuanCarVen #2 JuanCarVen
#1 Por desgracia la falta de inversión en Rodalies es bastante mayor que la señalada, son décadas no años.
0 K 11

menéame