Indignación en Francia contra los vagones sin niños en los trenes para 'asegurar' la calma: 'Dan a entender que el confort adulto exige que no haya niños'

¿Has sufrido alguna vez el llanto de un bebé en un avión o la energía de un niño inquieto en un tren? Son situaciones cotidianas, especialmente en periodos vacacionales. Sin embargo, lo que para unos es una falta de paciencia, para la compañía ferroviaria estatal francesa (SNCF) se ha convertido en una oportunidad de negocio que ha levantado ampollas. Desde el pasado 8 de enero, los trenes TGV Inoui han estrenado las clases Optimum y Optimum Plus. ¿Su característica principal? Tienen el acceso prohibido a menores de 12 años para ofrecer un "es