Indignación en Francia contra los vagones sin niños en los trenes para 'asegurar' la calma: 'Dan a entender que el confort adulto exige que no haya niños'

¿Has sufrido alguna vez el llanto de un bebé en un avión o la energía de un niño inquieto en un tren? Son situaciones cotidianas, especialmente en periodos vacacionales. Sin embargo, lo que para unos es una falta de paciencia, para la compañía ferroviaria estatal francesa (SNCF) se ha convertido en una oportunidad de negocio que ha levantado ampollas. Desde el pasado 8 de enero, los trenes TGV Inoui han estrenado las clases Optimum y Optimum Plus. ¿Su característica principal? Tienen el acceso prohibido a menores de 12 años para ofrecer un "es

Cantro #4 Cantro
El confort adulto depende de que no haya padres incapaces de controlar a su prole... o sin interés en hacerlo
6 K 69
#7 molybdate
#4 El confort general depende en gran medida de que no haya adultos dando por culo. A lo mejor seré yo la única persona a la que le pasa, pero mis viajes en tren o avión más incómodos han sido provocados por adultos: hablando por teléfono a voz en grito y con el altavoz puesto, viendo vídeos o escuchando música con el altavoz, moviéndose de un lado para otro para coger cosas de su equipaje...
Y sí, en algunos trenes ya hay vagones sin ruido, pero mira alerta spoiler: "no funcionan".
0 K 7
Kantinero #9 Kantinero *
#4 Correcto, y eso en Francia dónde la educación es muy cuidada

No me refiero a la educación de aprendizaje, sino más bien a los buenos modales y el comportamiento, la politesse que dicen ellos
1 K 20
shake-it #6 shake-it
Pues dependerá del adulto y dependerá del niño. Yo haría vagones sin gente maleducada, independientemente de la edad del humano en cuestión.
1 K 19
Gry #3 Gry *
Empiezan prohibiendo los niños y después harán vagones sin hombres, como en Japón, o sin inmigrantes. :-P
0 K 18
#1 VFR
Problemas del primer mundo
1 K 16
Jakeukalane #11 Jakeukalane *
Y tienen razón. Me parece perfecto.
0 K 12
quitamelpiedencima #2 quitamelpiedencima
Pues como pasa en los hoteles
0 K 10
Ransa #5 Ransa
"La energía de un niño inquieto"xD
0 K 10
#8 Frank39
Niños descontrolados, móviles a todo trapo, que se tumben en los asientos, que pongan los pies donde no deben, te cantan, te ofrecen caramelos, te atracan, te apuñalan...
0 K 9
#10 DonaldBlake
Así promueven la natalidad, me encanta. El que tenga hijos que no viaje xD xD
0 K 8
Escafurciao #13 Escafurciao
Como no se puede prohibir a un niño que haga lo que le salga de los huevitos, se prohíbe a los padres que tengan.
0 K 8
platypu #12 platypu
Una cosa curiosa de cuando estuve en China es que en el tren, paso la revisora por todos los vagones avisando a todos los padres con hijos, que los tuvieran controlados. Y por supuesto nadie con el volumen alto o sin billete
0 K 7

