India ya supera a Japón y se prepara para desplazar a Alemania del podio de las economías más grandes del mundo

El país asiático alcanzó el cuarto lugar del ranking mundial y ya proyecta un nuevo salto para inicios de la próxima década. Con un crecimiento sostenido, fuerte consumo interno y reformas estructurales en marcha, India avanza sobre posiciones históricamente ocupadas por potencias industriales. El Banco Mundial prevé un crecimiento del 6,5 por ciento para 2026. Por su parte, Moody’s estima que India seguirá liderando el crecimiento dentro del G20, con una expansión del 6,4 por ciento en 2026 y del 6,5 por ciento en 2027.
