edición general
6 meneos
10 clics
India ya supera a Japón y se prepara para desplazar a Alemania del podio de las economías más grandes del mundo

India ya supera a Japón y se prepara para desplazar a Alemania del podio de las economías más grandes del mundo

El país asiático alcanzó el cuarto lugar del ranking mundial y ya proyecta un nuevo salto para inicios de la próxima década. Con un crecimiento sostenido, fuerte consumo interno y reformas estructurales en marcha, India avanza sobre posiciones históricamente ocupadas por potencias industriales. El Banco Mundial prevé un crecimiento del 6,5 por ciento para 2026. Por su parte, Moody’s estima que India seguirá liderando el crecimiento dentro del G20, con una expansión del 6,4 por ciento en 2026 y del 6,5 por ciento en 2027.

| etiquetas: india , pib , japón , alemania , g20 , consumo , economía
5 1 0 K 68 actualidad
6 comentarios
5 1 0 K 68 actualidad
WcPC #2 WcPC *
Lo horrendo es que una economía de 1300 millones de personas fuese más pobre que una de123
2 K 33
#3 Marisadoro *
#2 Países por PIB (PPA) per cápita.
(2023- India en el puesto 119)
es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Países_por_PIB_(PPA)_per_cápita
1 K 29
#5 Feliberto
Esto debería ir siempre acompañado por el PIB per capita.
Gracias #3
1 K 17
SeñorMarron #4 SeñorMarron
India supera a Japón, Alemania y casi cualquier país en el ratio personas/retretes. Cuando esa potencia económica sirva para sacar a la gente de la pobreza extrema y analfabetismo como si ha hecho China, y se eliminé el sistema de castas inherentemente antidemocrático, entonces hablaremos con propiedad de potencia económica y democrática, esperemos que lleguen a ese punto algún dia
1 K 18
azathothruna #6 azathothruna
#4 En teoria, el budismo nacio como oposicion al sistema de castas, pero los indios lo desterraron.
En china si que pego, se mezclo con confucianismo y se "actualizo" con comunismo.
Y ahora vemos el resultado
Otro detalle, nada de hijo de carpintero, ni pastor de cabras ni de ovejas
1 K 25
azathothruna #1 azathothruna
Me parece ironico que el budismo, creacion de india, sea una piedra angular de la idiosincracia china, y por la cual su comunismo/capitalismo es mejor
0 K 15

menéame