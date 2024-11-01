edición general
9 meneos
11 clics
India sumará otros 31 cazas Rafale navales para elevar su flota a las 57 unidades, más que Francia

India sumará otros 31 cazas Rafale navales para elevar su flota a las 57 unidades, más que Francia

La mayor flota de cazas Rafale M, operados desde portaviones, no será francesa, sino india, si prospera la solicitud de 31 aparatos más de esta versión realizada por Nueva Delhi. El pasado abril, los gobiernos de Francia y la India acordaron el suministro de 26 de estas aeronaves de la primera a la segunda, lo que abrió la vía al primer contrato internacional de esta variante específica para portaviones del fabricante Dassault Aviation.paquete valorado en más de 36.000 millones de euros, han trascendido los planes para comprar otros 36 Rafale

| etiquetas: india , 31 cazas rafale , navales , flota , francia
6 3 0 K 118 Avionéame
2 comentarios
6 3 0 K 118 Avionéame
Enésimo_strike #2 Enésimo_strike
Que tontos los indios, deberían leer a los expertos de menéame que les explicaran que caen como moscas ante aviones chinos inferiores.
0 K 12
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Ganesha está furiosa. Todos esos aviones tan fashion se pagan del cepillo de sus ofrendas.
0 K 10

menéame