edición general
4 meneos
12 clics
India incorporará pronto al INS Aridhaman, el tercer submarino nuclear autóctono

India incorporará pronto al INS Aridhaman, el tercer submarino nuclear autóctono

La incorporación del INS Aridhaman elevará a tres la flota operativa india de submarinos de misiles balísticos de propulsión nuclear (SSBN) clase Arihant, lo que supone un paso significativo en el fortalecimiento de la disuasión nuclear marítima del país. on su puesta en servicio prevista para 2026-27, el Aridhaman está diseñado para transportar los misiles balísticos K-4 de mayor alcance lanzados desde submarinos y acercará a India a las patrullas de disuasión nuclear marítima sostenidas y casi continuas, un requisito clave para una capacidad

| etiquetas: india , aridhaman , submarino , nuclear , portaaviones , k-4
4 0 0 K 56 actualidad
5 comentarios
4 0 0 K 56 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Al final siempre se les detecta por el olor a curry.
2 K 32
elmileniarismovaallegar #2 elmileniarismovaallegar
#1 para eso hace falta un currímetro!...
1 K 10
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Como no tienen mucho sitio lo sacan en la cocina
0 K 19
Connect #4 Connect
Tendrá letrina?
0 K 15
Ed_Hunter #5 Ed_Hunter
para evitar un ataque sólo tienes que poner una vaca en el objetivo.
0 K 7

menéame