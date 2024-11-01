India incauta 3 buques cisterna de la "flota fantasma" en histórica ofensiva contra el contrabando de petróleo [eng]

La Guardia Costera de la India ha incautado tres buques cisterna de la "flota en las sombras" (dark fleet) en aguas cercanas a Bombay, marcando la primera acción importante del país contra el contrabando internacional de petróleo. Los buques fueron interceptados el viernes y se les acusa de cambiar frecuentemente de identidad para evadir sanciones y seguimiento. Todos sancionados por Estados Unidos el año pasado por presuntos vínculos con el comercio de petróleo iraní. Ante la creciente presión para reducir las importaciones de crudo ruso...