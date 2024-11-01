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India considera liberar cocodrilos y serpientes venenosas a lo largo de su frontera oriental con Bangladés
India comparte una frontera de 4096 km con Bangladés gran parte de la cual atraviesa terrenos pantanosos o fluviales
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#1
Albarkas
Así, de buen rollo...
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#2
Cuñado
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Es lo que tiene haber puesto a gobernar al Vox indio. Que sólo se les ocurren subnormalidades.
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