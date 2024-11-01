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India considera liberar cocodrilos y serpientes venenosas a lo largo de su frontera oriental con Bangladés

India considera liberar cocodrilos y serpientes venenosas a lo largo de su frontera oriental con Bangladés

India comparte una frontera de 4096 km con Bangladés gran parte de la cual atraviesa terrenos pantanosos o fluviales

| etiquetas: bangladés , india , fronteras
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2 comentarios
2 1 0 K 34 actualidad
#1 Albarkas
Así, de buen rollo... :palm:
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Cuñado #2 Cuñado *
Es lo que tiene haber puesto a gobernar al Vox indio. Que sólo se les ocurren subnormalidades.
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menéame