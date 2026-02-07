edición general
El independentismo denuncia el “trato colonial” del Estado en su manifestación por Rodalies

Junts, ERC y la CUP piden la dimisión o el cese de la consellera Paneque y del ministro Puente, y coinciden en que la culpa de la crisis de movilidad es el déficit fiscal que sufre Catalunya

#1 DonBoton
Es curioso que ahora sí que está permitido politizar la gestión de los accidentes, eh Rufi?
Priorat #3 Priorat *
#1 No están politizando ningún accidente. Hablan de la lamentable calidad del servicio.

En todo caso me parece ridículo pedir la independencia por la calidad del servicio de rodalies. Es bajar el listón de la independencia muy, muy abajo.
#4 Poll
#1 No es por el muerto, que por desgracia ni es el primero, ni será el último de Rodalies.
Es por la pésima gestión del servicio.
Es por el pésimo mantenimiento de la infraestructura.
Es por la tremenda desinversión que sufre Rodalies comparado con otras regiones de igual o menos población.
Es porque llevamos 20 días con un servicio tercermundista.
Es porque la última vez que hubo un día sin incidencias la gente pagó el billete en pesetas.
Es por la dejadez total de funciones del Gobierno/Govern de turno.
Es por la irresponsabilidad total de los que han de tomar decisiones.
#5 encurtido
#1 Lo de politizar es una mota que sólo se ve en ojo ajeno.
Felón_Task #2 Felón_Task
Pesaos
