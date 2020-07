"El independentismo cometerá un error si no entiende que debe construir alianzas con otros soberanismos"

Xavier Domènech - "El independentismo cometerá un error muy grave si no entiende que debe construir alianzas con los otros soberanismos del Estado. Y cometerá un error mayor si no entiende que el movimiento del España vaciada es objetivamente un aliado con el que tiene que dialogar. Hay unas élites radicadas en Madrid que han monopolizado el discurso nacionalista español intentando representar al conjunto de la nación española. Y una parte de los que se sienten de esta nación no se sienten representados por ellas..."