El Indepe Feijóo crea su ‘Octubre de 2017’: no envía a presidentes autonómicos a coordinar incendios y boicotea al Rey

Ernesto Ekaizer acusa a Feijóo de romper el Estado al eludir el pacto institucional en plena crisis de incendios y rechazar acudir al acto con la Corona ...

| etiquetas: feijóo , pp , independentista
#3 laruladelnorte *
Por su parte, Feijóo ha criticado el papel del Gobierno central durante la crisis, calificándolo de “desconectado” y acusándolo de llegar “tarde” ante la emergencia, incluso sugiriendo que "seguía de vacaciones" mientras el país ardía.

Frijolito en estado puro,mentiroso y cínico en cantidades industriales.
fareway #1 fareway
El PP rompe España...
#2 Leon_Bocanegra
No entiendo cómo aún funcionan las cosas en este país con esa piara de hijos de puta poniendo palos en las ruedas a todas horas.
A.more #4 A.more
Feijo. "O España, una y mía, o quemó españa
