Indemnizan con 24.000 euros a un ciclista que se cayó por un bache en una carretera asturiana: el Principado alegó que podría haberlo sorteado

La sala de lo contencioso-administrativo del TSJA ha condenado al Principado a pagar una indemnización de 24.340,1 euros para un ciclista que cayó en la carretera de Avilés a Grado (AS-237) al encontrar un bache que le hizo perder el equilibrio, a la altura del kilómetro 8,200, en candamo. Ocurrió el 14 de agosto de 2022 cuando el ciclista encontró una grieta con escalón y varios baches que le hicieron caer al suelo sufriendo lesiones de gravedad y daños materiales en la bicicleta, ropa y demás accesorios.