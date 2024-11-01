edición general
Indemnizada con 975.000 euros una joven de La Rioja que fue intercambiada de familia al nacer

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha aumentado a 975.000 euros la indemnización por daños morales reconocida a una joven nacida en el año 2002 en el Hospital San Millán y que fue intercambiada por otra niña nacida en la misma fecha en el centro hospitalario. El Consejo de Gobierno dictó acuerdo por el que reconocía una indemnización de 850.000 euros a cada una de las jóvenes afectadas. Sin embargo, una de las víctimas, disconforme con la cuantía indemnizatoria reconocida por el Gobierno regional, presentó recurso

