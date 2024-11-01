edición general
«Indecentes y frívolas»: Aquellos antifascistas tan puritanos y censores — Agente Provocador

Cerraron cabarets o prohibieron las actuaciones «sicalípticas» de las cupleteras más valientes, llamadas «náufragas» por la escasa ropa que mostraban. El valenciano Comité Ejecutivo de Espectáculos Públicos, durante la Guerra Civil, se convirtió en el mayor enemigo del cuplé y la libertad. En ciudades como Barcelona se combatía la prostitución cerrando los prostíbulos. Pero también se decidió perseguir a las artistas «sicalípticas», las representantes del género llamado «frívolo», como el cuplé,

#5
En ciudades como Barcelona se combatía la prostitución cerrando los prostíbulos.

Esto de perseguir a las putas es un comportamiento instintivo que se da en todas las épocas y lugares. Nunca ha tenido ningún sentido y nunca ha funcionado.

Los caza-putas no saben por qué hacen lo que hacen. Si se les pregunta, hablan de otros temas, o los más sinceros hablan de "asco" o equivalentes, que es el sentimiento que disparan los instintos cuando quieren que te apartes de algo.

Pues lo mismo el enseñar piel las mujeres o cualquier cosa que se le parezca. Es como una cruz con la que tenemos que cargar.

Cierto que hay muchas cosas mucho peores en cuanto a cruces, pero no deja de ser cierta una cosa porque haya otras.
#6
#4 califica a la sicalipsis como algo «maloliente»

Es lo del "asco" que comento en #5
#2
El periódico revolucionario Fragua Social, en febrero de 1937, criticaba la existencia de «demasiados espectáculos públicos. Basta ya con tantos cines y teatros como absorben la atención de nuestras principales poblaciones de la retaguardia. Con menos, habría bastantes. La propaganda publicitaria que para los espectáculos se hace, nubla a la otra propaganda de la guerra. Ella hace que se preste más atención a un cantante cualquiera que al peligro que a diario nos acecha por el mar o por el…   » ver todo el comentario
#1
que se enorgullecía por contar con heroínas de una libertad que, sin embargo, era rechazada por los supuestos adalides de esta. En el fondo se impuso una moralidad que, en ciertos casos, cayó en la homofobia y el sexismo. La revista Crónica, en su edición del 13 de diciembre de 1936, ilustraba aquella cruzada contra la sicalipsis, los cabarets y music halls de la manera más gráfica posible: uno de los cartelones que se exhibían a las puertas de los teatros y locales nocturno por orden de las…   » ver todo el comentario
#3
#0
#4
Igualmente, la actitud de los anarquistas en relación con el jazz o el cuplé no dejó de ser ambigua. Lo relacionaban con la explotación sexual (solamente algunos music halls eran tapaderas de prostíbulos o relacionaban la sicalípsis con las llamadas «taxi girls», chicas de compañía sexual) y el atraso cultural. El periódico Solidaridad Obrera, por ejemplo, el 2 de agosto de 1936, lanzó un «un ruego a la radio», en el que indicaba que los «discos que oímos […] responden a la música negroide o a…   » ver todo el comentario
