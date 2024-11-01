«Indecentes y frívolas»: Aquellos antifascistas tan puritanos y censores — Agente Provocador

Cerraron cabarets o prohibieron las actuaciones «sicalípticas» de las cupleteras más valientes, llamadas «náufragas» por la escasa ropa que mostraban. El valenciano Comité Ejecutivo de Espectáculos Públicos, durante la Guerra Civil, se convirtió en el mayor enemigo del cuplé y la libertad. En ciudades como Barcelona se combatía la prostitución cerrando los prostíbulos. Pero también se decidió perseguir a las artistas «sicalípticas», las representantes del género llamado «frívolo», como el cuplé,
Esto de perseguir a las putas es un comportamiento instintivo que se da en todas las épocas y lugares. Nunca ha tenido ningún sentido y nunca ha funcionado.
Los caza-putas no saben por qué hacen lo que hacen. Si se les pregunta, hablan de otros temas, o los más sinceros hablan de "asco" o equivalentes, que es el sentimiento que disparan los instintos cuando quieren que te apartes de algo.
Pues lo mismo el enseñar piel las mujeres o cualquier cosa que se le parezca. Es como una cruz con la que tenemos que cargar.
Cierto que hay muchas cosas mucho peores en cuanto a cruces, pero no deja de ser cierta una cosa porque haya otras.
Es lo del "asco" que comento en #5
