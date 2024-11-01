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El increíble vuelo estacionario de un halcón

El increíble vuelo estacionario de un halcón  

Halcón realiza un cernido con viento para permanecer "flotando" en el aire.

| etiquetas: halcón , cernido , vuelo , estacionario
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11 comentarios
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josde #8 josde
#7 Si, pero como el cernícalo ninguno.
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#9 Leclercia_adecarboxylata
No estoy seguro si el del video es precisamente un cernícalo. Este mismo video viene anunciado como halcón y como cernícalo. A ver si alguien lo aclara.

Dicho sea de paso, sí #8 , el cernido del cernícalo es impresionante y precioso.
youtube.com/shorts/yWt9dcyXYN8?is=hxFkPltcWkJglT0S
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#1 Leclercia_adecarboxylata
Este video es real (ya uno lo tiene que comprobar todo jeje)

Lo que hace el ave se llama vuelo estacionario o cernido (en inglés, hovering).

Como no soy físico ni biólogo me ayudo de la IA para encontrar una explicación pero por supuesto si alguien sabe más seguro que puede aportar algo interesante.

Para que un ave permanezca inmóvil en el aire, la fuerza de sustentación que generan sus alas debe igualar exactamente a su peso.

Si la sustentación es menor que el peso, el ave desciende. Si…   » ver todo el comentario
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#3 kaos_subversivo
#1 muy fan de tus envios!!
Gracias!
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Asimismov #5 Asimismov
#2 dice #1 que águilas, cernícalos y colibríes.
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josde #6 josde
#5 Sobre todo el cernícalo.
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Asimismov #7 Asimismov
#6 nen, no has visto un colibrí en tu vida.
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MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo *
#5 Los ha puesto como otros ejemplos de aves que suelen hacerlo pero yo recuerdo haber visto gaviotas haciendo lo mismo.
youtube.com/shorts/BkUkzWFIkUk?si=GXFdsJaMSdry5oR9
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josde #2 josde
No solo el halcón lo hace.
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Benzo #4 Benzo
La estabilidad de la cabeza es una locura.
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#11 gumerjam
He visto cernícalos así. Recuerdo una ocasión en particular que el viento casi te tiraba y el cernícalo se mantenía ahí , prácticamente estático.
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menéame