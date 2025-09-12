La increíble historia de Swing, la perrita de Cádiz perdida en Siero que apareció en Castañeo del Monte

Su familia de acogida la perdió el 5 de agosto en La Pola y pudo localizarla en Santo Adriano gracias a la colaboración vecinal y a una publicación de LA VOZ DEL TRUBIAS swing es una perrita podenca, canela, propiedad de la protectora Huella Verde de Olvera, en Cádiz. A principios del pasado mes de agosto su familia de acogida viajó a Asturias, a visitar a unos familiares en Pola de Siero. «Por algún motivo el 5 de agosto la perra se asustó, logró quitarse el arnés y echó a correr, la perdieron de vista», relata Mari Ángeles Gómez,