Elyesa Bazna, empleado de la embajada británica en Turquía fue un importante espía a favor de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Nacido en Kosovo, ciudadano turco, dominaba diversos idiomas y bajo un semblante servicial escondía a un eficaz agente. Apodado "Ciceron", fotografíaba y copiaba documentación secreta del embajador británico, y la pasaba a los alemanes. Por desgracia para él, le pagaron en libras falsas, por lo que acabó en la miseria.