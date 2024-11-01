La increíble historia de Elyesa Bazna, el espía que advirtió a los alemanes del desembarco en Normandía y al que pagaron con dinero falso

Elyesa Bazna, empleado de la embajada británica en Turquía fue un importante espía a favor de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Nacido en Kosovo, ciudadano turco, dominaba diversos idiomas y bajo un semblante servicial escondía a un eficaz agente. Apodado "Ciceron", fotografíaba y copiaba documentación secreta del embajador británico, y la pasaba a los alemanes. Por desgracia para él, le pagaron en libras falsas, por lo que acabó en la miseria.
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Hay otros dos grandes espías de la segunda Guerra Mundial.
Richard Sorge, el espía aleman en favor de los sovieticos que adivirtió a Stalin que Japon no pensaba atacar Siberia, lo que le permitió enviar tropas siberianas al frente occidental. Sobre él hay un buen comic… » ver todo el comentario