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La increíble historia de Elyesa Bazna, el espía que advirtió a los alemanes del desembarco en Normandía y al que pagaron con dinero falso

La increíble historia de Elyesa Bazna, el espía que advirtió a los alemanes del desembarco en Normandía y al que pagaron con dinero falso

Elyesa Bazna, empleado de la embajada británica en Turquía fue un importante espía a favor de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Nacido en Kosovo, ciudadano turco, dominaba diversos idiomas y bajo un semblante servicial escondía a un eficaz agente. Apodado "Ciceron", fotografíaba y copiaba documentación secreta del embajador británico, y la pasaba a los alemanes. Por desgracia para él, le pagaron en libras falsas, por lo que acabó en la miseria.

| etiquetas: segunda guerra mundial , espionaje
6 1 0 K 66 cultura
1 comentarios
6 1 0 K 66 cultura
Kyoko #1 Kyoko
Sobre Ciceron hay una pelicula clasica del 1952, con James Mason de protagonista.
www.imdb.com/title/tt0044314/
Hay otros dos grandes espías de la segunda Guerra Mundial.
Richard Sorge, el espía aleman en favor de los sovieticos que adivirtió a Stalin que Japon no pensaba atacar Siberia, lo que le permitió enviar tropas siberianas al frente occidental. Sobre él hay un buen comic…   » ver todo el comentario
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menéame