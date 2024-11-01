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La increíble historia de “La dama de oro”, el retrato de Klimt que escondía un expolio nazi

La increíble historia de “La dama de oro”, el retrato de Klimt que escondía un expolio nazi

Gustav Klimt, Adele Bloch-Bauer, Maria Altmann y la Galería Belvedere forman parte de una de las historias más conocidas sobre el expolio nazi de obras de arte.

| etiquetas: gustav klimt , dama de oro
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1 comentarios
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Cuñado #1 Cuñado
Cuánto se habla en este país de los expolios de otros países y qué poco de lo expoliado por Franco y sus secuaces que sigue, para sorpresa de nadie, en manos de las mismas familias que se lo apropiaron.
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menéame