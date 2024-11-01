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La increíble historia de “La dama de oro”, el retrato de Klimt que escondía un expolio nazi
Gustav Klimt, Adele Bloch-Bauer, Maria Altmann y la Galería Belvedere forman parte de una de las historias más conocidas sobre el expolio nazi de obras de arte.
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Cuñado
Cuánto se habla en este país de los expolios de otros países y qué poco de lo expoliado por Franco y sus secuaces que sigue, para sorpresa de nadie, en manos de las mismas familias que se lo apropiaron.
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