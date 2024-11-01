edición general
Lo incorrecto - Una nueva mirada hacia la discapacidad

Fundación Prevent intenta poneros en la piel de las personas con discapacidad a través del siguiente video en donde, partimos de situaciones tan absurdas que hasta resultan divertidas pero que quieren provocar un cambio importante: una nueva mirada hacia la discapacidad y la conciencia de que la peor barrera a superar está en cada uno de nosotros, en una mirada equivocada, en una exageración de la ayuda ofrecida, en nuestros miedos y preconceptos.

1 comentarios
Battlestar #1 Battlestar
No sé, tratar la buena voluntad como una inconveniencia... igual es exigir un poco demasiado. "Ayúdame en la justa medida en la que me resultes útil pero no lo suficiente como para hacerme sentir incomodo" parece un tanto complejo.

Me cuesta imaginar que el que te presten especial atención e intenten ayudarte sea peor que el que te "traten normalmente" que está un tanto sobrevalorado, porque el trato que reciben las personas sin discapacidades no es precisamente impoluto la…   » ver todo el comentario
