Lo incorrecto - Una nueva mirada hacia la discapacidad  

Fundación Prevent intenta poneros en la piel de las personas con discapacidad a través del siguiente video en donde, partimos de situaciones tan absurdas que hasta resultan divertidas pero que quieren provocar un cambio importante: una nueva mirada hacia la discapacidad y la conciencia de que la peor barrera a superar está en cada uno de nosotros, en una mirada equivocada, en una exageración de la ayuda ofrecida, en nuestros miedos y preconceptos.
| etiquetas: discapacidad , fundación prevent , accesibilidad
Me cuesta imaginar que el que te presten especial atención e intenten ayudarte sea peor que el que te "traten normalmente" que está un tanto sobrevalorado, porque el trato que reciben las personas sin discapacidades no es precisamente impoluto la… » ver todo el comentario