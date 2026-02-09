"Es una incitación al odio": Un grupo de ultraderecha coloca señales de advertencia racistas en Tenerife  

Las calles del turístico municipio del Puerto de la Cruz, ubicado en el norte de la isla de Tenerife, despertó este fin de semana con carteles de advertencia sobre un supuesto "peligro" por "zona multicultural" firmado por las juventudes falangistas de España. Como si se tratara de una señal de tráfico sobre un fondo naranja y con la silueta de color negro, se observa en el interior de un triángulo a un hombre golpeando a una mujer mayor arrancándole el bastón con el que camina.