edición general
13 meneos
95 clics
"Es una incitación al odio": Un grupo de ultraderecha coloca señales de advertencia racistas en Tenerife

"Es una incitación al odio": Un grupo de ultraderecha coloca señales de advertencia racistas en Tenerife  

Las calles del turístico municipio del Puerto de la Cruz, ubicado en el norte de la isla de Tenerife, despertó este fin de semana con carteles de advertencia sobre un supuesto "peligro" por "zona multicultural" firmado por las juventudes falangistas de España. Como si se tratara de una señal de tráfico sobre un fondo naranja y con la silueta de color negro, se observa en el interior de un triángulo a un hombre golpeando a una mujer mayor arrancándole el bastón con el que camina.

| etiquetas: racismo , tenerife , ultraderecha , sociedad
11 2 0 K 167 actualidad
5 comentarios
11 2 0 K 167 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Podemos poner señales de “peligro nazis”?
8 K 114
ombresaco #2 ombresaco *
Podrían quitar el cartel en lugar de publicarlo. Así le están dando sus 15 minutos de fama que decía Andy Warhol

#1 quizás en ese caso se abriría una investigación para ver quién está vandalizando (lo cual sería cierto)
0 K 11
tul #3 tul
#1 algo asi?  media
2 K 34
#5 astur365_628eed2f50e0f
#1 No porque nos acusarían de intolerantes y llorarian muy fuerte
0 K 9
#4 Leon_Bocanegra
Les llaman nazis solo por pensar diferente.
0 K 12

menéame