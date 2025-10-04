Un “incidente nuclear” en el sótano del Museo del Louvre hiere a un trabajador: el suceso pasó desapercibido, pero es el caso más grave en 15 años

El caso involucró al acelerador de partículas que se encuentra en los subterráneos del lugar y ha sido revelado por ‘Le Monde’. El suceso pasó desapercibido, y eso que se trata del incidente relacionado con la radiactividad más grave en casi dos décadas. Y además se produjo en pleno París, en el corazón del verano y en uno de los sitios más visitados del mundo: el Museo del Louvre. El 22 de julio, un trabajador fue irradiado por el acelerador de partículas del Centro de Investigación y Restauración de los Museos de Francia (C2RMF), instalado...