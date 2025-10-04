edición general
Un “incidente nuclear” en el sótano del Museo del Louvre hiere a un trabajador: el suceso pasó desapercibido, pero es el caso más grave en 15 años

El caso involucró al acelerador de partículas que se encuentra en los subterráneos del lugar y ha sido revelado por ‘Le Monde’. El suceso pasó desapercibido, y eso que se trata del incidente relacionado con la radiactividad más grave en casi dos décadas. Y además se produjo en pleno París, en el corazón del verano y en uno de los sitios más visitados del mundo: el Museo del Louvre. El 22 de julio, un trabajador fue irradiado por el acelerador de partículas del Centro de Investigación y Restauración de los Museos de Francia (C2RMF), instalado...

3 comentarios
astronauta_rimador #1 astronauta_rimador
pues si este es el caso más grave en 15 años, bien segura es la nuclear :troll:
johel #2 johel
El titular es un clickbait de manual. El resto, bueno... leedlo.
Mas cosas sobre el acelerador/analizador del Louvre;
www.eldiario.es/hojaderouter/ciencia/louvre-aglae-acelerador-de-partic
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 Eso lo pone en la noticia hay que leerla antes de decir nada.
