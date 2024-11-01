edición general
De la incertidumbre a la legalidad: así les puede cambiar la vida a miles de migrantes con la regularización extraordinaria

De la incertidumbre a la legalidad: así les puede cambiar la vida a miles de migrantes con la regularización extraordinaria

¿Por qué es importante? Con esta medida, miles de migrantes podrán trabajar legalmente, acceder a derechos básicos como la sanidad y dejar atrás años de precariedad, miedo a la deportación y trabajos mal pagados.

4 comentarios
Pertinax
Está gracioso ver al PP criticando la regularización por el qué dirán, cuando está deseando aprobarla.
Uge1966
#1 Porque si la chica que les limpia la casa deja de ser "irregular", igual hasta tienen que darla de alta y eso...
cosmonauta
Los únicos perjudicados aquí son empresaurios chusqueros amigos de pagar en negro, que ven reducida si masa laboral
1 K 20
TripleXXX
Si no incluyen blanqueamiento facial los seguirán acosando.
