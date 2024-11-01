edición general
Los incendios y las plagas forestales podrían duplicarse en Europa antes de terminar el siglo XXI

Un estudio publicado hoy en Science alerta de que, sin una reducción significativa de las emisiones, las perturbaciones forestales -incluidos incendios, plagas de insectos y ventoleras- podría llegar a duplicarse antes de finales del siglo XXI en comparación con el período 2001-2020. Estos resultados se han obtenido asumiendo una gestión forestal continuista. Pero si a la reducción de emisiones se añade una gestión forestal más adaptada al cambio climático, se puede aumentar la resiliencia de los bosques.

#8 Pitchford
#6 Pues ése es el trabajo, planificar y ejecutar esas franjas, que pueden ser en parte adehesadas. Lo que se haga dentro del bosque, que es mucho más caro, tiene en ese caso menos importancia, aparte de que hay que tener en cuenta en la gestión el impacto sobre el suelo y la biodiversidad del bosque.
#1 Pitchford
Esperemos haber aprendido del último verano de incendios y que estemos mejorando la gestión forestal, especialmente en cuanto a franjas cortafuegos que limiten la extensión máxima de cada incendio que no se logre controlar.
Skiner #2 Skiner *
#0 #1 Los incendios no se podrán duplicar porque al ritmo que vamos no quedará nada que quemar :troll:
#3 Pitchford
#2 A quién va dirigido este comentario, a 0 o a 1? :roll:
Skiner #4 Skiner *
#3 A todos, las franjas cortafuegos brillan por su ausencia y lo que esta arrasado necesita 20 años o más para volver a ser un bosque frondoso y si no se replanta nada el terreno se deteriora y acaba por ser estéril.
Aparte un incendio incontrolable como su propio nombre indica es igual los cortafuegos se los acaba saltando.
#5 Pitchford
#4 Bromeaba, porque en este caso 0 y 1 son el mismo... yo! La ciencia forestal actual dicta que tras un incendio es mejor esperar uno o dos años para ver que plantas son capaces de rebrotar, antes de planificar y ejecutar un plan de reforestacion. Es raro que un terreno quede estéril. Un incendio incontrolable se puede detener normalmente sin problemas en una franja cortafuegos de más de 100 metros de anchura, donde se pueden llevar a cabo contrafuegos y se hacen fuertes los bomberos.
Skiner #6 Skiner *
#5 Una franja de 100 metros de anchura no tienen los bosques catalanes ni españoles ni europeos ni nada.
Uno de los grandes problemas de los bosques es la deficiente gestión que se hace de ellos.
O el abandono directamente, luego viene un incendio y todo son lamentos.
Se debe hacer un trabajo importante de prevención y limpieza, que eso si que previene los incendios o minimiza su alcance.
Eso quiere decir que hay que hacer una retirada de masa forestal sobrante que muchas veces no se hace, como árboles secos, ramas caídas, etc, etc.
Eres un cachondo porque no había visto que eres el mismo #0 y #1 :troll:
powernergia #7 powernergia
A la carcunda negacionista le importa tres cojones lo que pase dentro de 50 años.
#9 Pitchford
#7 Pero es que ya pasará probablemente de nuevo este año, si no se está haciendo lo necesario..
