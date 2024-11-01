Los incendios y las plagas forestales podrían duplicarse en Europa antes de terminar el siglo XXI

Un estudio publicado hoy en Science alerta de que, sin una reducción significativa de las emisiones, las perturbaciones forestales -incluidos incendios, plagas de insectos y ventoleras- podría llegar a duplicarse antes de finales del siglo XXI en comparación con el período 2001-2020. Estos resultados se han obtenido asumiendo una gestión forestal continuista. Pero si a la reducción de emisiones se añade una gestión forestal más adaptada al cambio climático, se puede aumentar la resiliencia de los bosques.
| etiquetas: incendios , plagas , forestales , bosques , mediterraneo
Aparte un incendio incontrolable como su propio nombre indica es igual los cortafuegos se los acaba saltando.
Uno de los grandes problemas de los bosques es la deficiente gestión que se hace de ellos.
O el abandono directamente, luego viene un incendio y todo son lamentos.
Se debe hacer un trabajo importante de prevención y limpieza, que eso si que previene los incendios o minimiza su alcance.
Eso quiere decir que hay que hacer una retirada de masa forestal sobrante que muchas veces no se hace, como árboles secos, ramas caídas, etc, etc.
