Los incendios y las plagas forestales podrían duplicarse en Europa antes de terminar el siglo XXI

Un estudio publicado hoy en Science alerta de que, sin una reducción significativa de las emisiones, las perturbaciones forestales -incluidos incendios, plagas de insectos y ventoleras- podría llegar a duplicarse antes de finales del siglo XXI en comparación con el período 2001-2020. Estos resultados se han obtenido asumiendo una gestión forestal continuista. Pero si a la reducción de emisiones se añade una gestión forestal más adaptada al cambio climático, se puede aumentar la resiliencia de los bosques.