Incendios en Galicia | Vecinos de Ponteareas denuncian la inacción del Concello para limpiar fincas: «Es el cuarto sábado de agosto que arde»

La zona en cuestión se trata de un monte entre As Samiáns y el barrio de O Castelo, donde ha habido incendios durante en 2024 y 2025, el último la semana pasada. La presencia de pinos de varios metros de altura y matorral bajo han hecho que incluso el Seprona haya alertado a los vecinos de la peligrosidad de esta zona. «Como me arda la casa le voy a denunciar al Concello», afirma esta afectada mientras no descarta acudir incluso al Defensor del Pueblo.