Incendios en Galicia | Vecinos de Ponteareas denuncian la inacción del Concello para limpiar fincas: «Es el cuarto sábado de agosto que arde»

Incendios en Galicia | Vecinos de Ponteareas denuncian la inacción del Concello para limpiar fincas: «Es el cuarto sábado de agosto que arde»

La zona en cuestión se trata de un monte entre As Samiáns y el barrio de O Castelo, donde ha habido incendios durante en 2024 y 2025, el último la semana pasada. La presencia de pinos de varios metros de altura y matorral bajo han hecho que incluso el Seprona haya alertado a los vecinos de la peligrosidad de esta zona. «Como me arda la casa le voy a denunciar al Concello», afirma esta afectada mientras no descarta acudir incluso al Defensor del Pueblo.

"A ello se suma, siempre según el testimonio de los vecinos de Nogueira, la existencia de «un vecino pirómano que conocen perfectamente y no hacen nada». Este aprovecharía los sábados de este mes para prender focos en las zonas de monte más alejadas, reduciendo así las posibilidades de ser visto. En invierno el peligro sobre los domicilios adyacentes también se mantiene debido a los efectos de los temporales."

