Incendios en España: ¿por qué ahora? ¿Por qué allí?

Una ola de graves incendios lleva ya varias semanas afectando a diferentes regiones de España y concentrando, como es natural, la atención de la ciudadanía, los medios de comunicación, los expertos y la esfera política. Son muchos los que buscan los porqués de la intensidad y voracidad del fuego, que ha arrasado más de 400 000 hectáreas. Lo que está ocurriendo este año es absolutamente excepcional: en apenas quince días del mes de agosto se ha quemado más que todo lo quemado en cinco años (2019, 2020, 2021, 2023 y 2024; el 2022 fue también...
Este año ha sido de los que no ha caído prácticamente una gota en julio ni agosto, al menos en Pontevedra y Ourense, que para A Coruña y Lugo, en particular la primera, algo de nieblas y lloviznas sí ha habido. Así que a eso le añadimos la labor de los subnormales profundos que plantan fuego y olé.