Los incendios disminuyen la producción de la castaña gallega

Tanto la sequía como el fuego han provocado graves daños a los productores de castaña gallegos, que han visto muy mermada su producción con respecto a años anteriores.

rob
#0 "Se te ha olvidado" poner la entradilla de la noticia.
La pongo aquí:
"Productores de castañas señalan que el cambio climático disminuyó la cosecha en un 50% con respecto a hace diez años"
Lo del titular lo dejo para otro día.
CharlesBrowson
Pues si no hay castañas pues percebes
Urasandi
Ayer mismo hablaba con Castañas Rafael: no parecían tener problemas de suministro de castañas gallegas calibre 80.
rob
#2 De la noticia:
"No obstante, algunas productoras como Castañas Rafael, que trabaja con castaños de la provincia de Ourense, defienden la calidad del fruto, aunque "la cantidad sea escasa
Para un magosto siempre hay, el problema es poder suministrar a una gran distribución y a todo el público en general", remarca.
Urasandi
#4 Son una gran distribuidora. De hecho llamé para preguntar por unos cientos de kilos, y para cantidades tan pequeñas me derivaron a un proveedor mas cercano.
