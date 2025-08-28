El incendio sin apagar en un pueblo de Ourense: un vertedero lleva 11 días ardiendo mientras crecen las quejas de los vecinos

El peor incendio de Galicia desde que hay registros ha arrasado al menos 30.000 hectáreas fundamentalmente en la comarca de Valdeorras. La Xunta lo da por estabilizado, aunque no controlado, desde el pasado sábado. Las llamas ya no están activas en buena parte de los municipios afectados: quemaron lo que encontraron a su paso y siguieron avanzando. Pero en A Rúa hay un punto que sigue provocando una humareda de olor intenso que está haciendo crecer las quejas de los vecinos tras 11 días ardiendo: un vertedero de residuos de una fábrica
| etiquetas: a rua , vertedero , incendio , humo , vecinos , xunta