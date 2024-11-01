El incendio del Reichstag: El día que la democracia alemana saltó por los aires [FRA]

Este documental de ARTE analiza cómo el incendio del Parlamento en 1933 permitió a Hitler instaurar su dictadura en solo una noche. A través de grabaciones inéditas del juicio, se reconstruye el caso de Marinus van der Lubbe y el uso de la posverdad por los nazis para aniquilar a la oposición. Un recordatorio histórico sobre cómo el miedo y la manipulación judicial pueden destruir un Estado de derecho. ¿Fue un lobo solitario o una conspiración nazi?