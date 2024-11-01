Un incendio en Orihuela destapa una plantación indoor de marihuana

Un incendio registrado en una nave ubicada en una pedanía de Orihuela ha destapado un cultivo indoor de marihuana con 2.000 plantas en su interior, según ha informado la Guardia Civil. La investigación se inició el pasado 23 de julio tras el aviso de un incendio en ese inmueble. Hasta la zona se desplazaron tres dotaciones de bomberos de los parques de Almoradí y Orihuela, encargadas de sofocar el fuego. Una vez terminada su actuación, se descubrió que la nave estaba siendo utilizada
| etiquetas: orihuela , incendio , destapa , plantación , indoor , marihuana
La marihuana 'indoor' se caracteriza por su alta adicción y también por causar pérdida de rendimiento, disminuir la agudeza mental y aumentar el riesgo de psicosis y otras enfermedades mentales. El incremento de THC es una tendencia clara en los últimos años