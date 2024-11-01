edición general
Un incendio en Orihuela destapa una plantación indoor de marihuana

Un incendio registrado en una nave ubicada en una pedanía de Orihuela ha destapado un cultivo indoor de marihuana con 2.000 plantas en su interior, según ha informado la Guardia Civil. La investigación se inició el pasado 23 de julio tras el aviso de un incendio en ese inmueble. Hasta la zona se desplazaron tres dotaciones de bomberos de los parques de Almoradí y Orihuela, encargadas de sofocar el fuego. Una vez terminada su actuación, se descubrió que la nave estaba siendo utilizada

7 comentarios
Manuel_A. #2 Manuel_A.
La edad de oro del periodismo: "Plantación Indoor"
#4 soberao *
#2 #3 "Cultivo interior" es desde hace muchos años cuando era más una cuestión de activismo que de narcotráfico. Por ejemplo un especial de la revista Ajoblanco en 1998: www.ajoblanco.org/revistas/es-especiales-segunda-epoca-05-especial-mar
TripleXXX #5 TripleXXX
#2 Como el trial :troll:
keizal #3 keizal
Buscando por la red que es eso de marihuana indoor (la primera vez que lo veo), encontré esto, que no sé si es correcto o no.

La marihuana 'indoor' se caracteriza por su alta adicción y también por causar pérdida de rendimiento, disminuir la agudeza mental y aumentar el riesgo de psicosis y otras enfermedades mentales. El incremento de THC es una tendencia clara en los últimos años
TripleXXX #6 TripleXXX
#3 Es, simplemente, la que cultivas bajo techo.
MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo
#3 plantación indoor no es más que una plantación en interior en macetas y con focos en contraposición con una plantación outdoor o exterior, con luz natural.
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
El humo Oriolía muy fuerte :-P :-D
