·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14865
clics
El desarrollador de la app de Uber Eats tiene algo que contarte
8211
clics
Esta autocaravana de BYD tiene tres pisos y despliega una terraza en el techo en 5 segundos. Es 11.000 euros más barata que una California
4789
clics
Trump viola la soberanía de los países como si fueran niñas
5003
clics
La guerra es un latrocinio
6494
clics
Todo el mundo está hablando de estos dos minutos de José Mota en su especial en TVE: "Está molestando"
más votadas
666
Dinamarca considera a Estados Unidos como una potencial amenaza a su seguridad
569
¿Alta traición? Denuncian a Fran Rivera por pedir a Trump que intervenga en España contra Sánchez
510
Si te gustó lo de Venezuela, te encantará lo de Groenlandia
544
"Intentarán acusarme de narcotraficante" - Hugo Chávez y los planes de EEUU contra Venezuela
476
Trump exige a Delcy Rodríguez “acceso total al petróleo de Venezuela”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
87
clics
Se inaugura el puente más alto del mundo construido en el mar y reduce tres horas los tiempos de viaje
China vuelve a sorprender al mundo con una megaconstrucción sobre el agua que equivale a la altura de un rascacielos de 100 pisos
|
etiquetas
:
china
,
puente
,
infraestructuras
6
1
1
K
78
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
1
1
K
78
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
YeahYa
Unos hacen puentes y otros secuestran a presidentes.
¿Dónde está el progreso?
4
K
65
#2
KoLoRo
#1
Meter mierda en cada noticia... incluida la tuya por que patata... ¿Donde esta la coherencia?
En fin...
0
K
7
#3
YeahYa
#2
¿Qué le pasa señor? Solo he expresado una opinión.
Relájese...
0
K
20
#5
KoLoRo
#3
Y me parece perfecto, pero una opinion en una noticia que no tiene nada que ver.
0
K
7
#10
Antipalancas21
#3
Es así de la troupe de personajes indescifrables de Menéame, ni caso lo mejor es ignorarlos
1
K
40
#7
Pontecorvo
#1
Macho, que ni hace 3 días.
www.swissinfo.ch/spa/el-presidente-taiwanés-promete-una-"firme"-defen
0
K
8
#4
ViejoInsultaAChemTrail
Titular alternativo: se inaugura el puente con trayecto sobre el mar mas alto del mundo. Para imbéciles como yo que de primeras, ha entendido otra cosa.
2
K
30
#8
HeilHynkel
*
#4
Es que no es lo mismo EN (que puede ser, no sería el primero) que SOBRE (que si nos atenemos a la foto, los pilares están en tierra firme y están SOBRE el mar, no EN el mar)
¡qué tiempos cuando había una persona en los periódicos que verificaba estas cosas!
0
K
17
#9
KoLoRo
#8
¡qué tiempos cuando había una persona en los periódicos que
escribia
estas cosas!
1
K
24
#11
HeilHynkel
#9
También.
0
K
17
#6
HeilHynkel
La torre del puente alcanza una altura aproximada de 294 metros, equivalente a un edificio de casi 100 plantas.
Señores de La Razón ... igual es un poco hacer trampas dar la altura de las torres como la altura del puente (vamos, yo entiendo que el puente va a la altura de la plataforma, no la de las luces de balizamiento) Bastante impresionante es la obra como para querer retorcer los datos.
0
K
17
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
¿Dónde está el progreso?
En fin...
Relájese...
www.swissinfo.ch/spa/el-presidente-taiwanés-promete-una-"firme"-defen
Es que no es lo mismo EN (que puede ser, no sería el primero) que SOBRE (que si nos atenemos a la foto, los pilares están en tierra firme y están SOBRE el mar, no EN el mar)
¡qué tiempos cuando había una persona en los periódicos que verificaba estas cosas!
También.
Señores de La Razón ... igual es un poco hacer trampas dar la altura de las torres como la altura del puente (vamos, yo entiendo que el puente va a la altura de la plataforma, no la de las luces de balizamiento) Bastante impresionante es la obra como para querer retorcer los datos.