edición general
7 meneos
87 clics
Se inaugura el puente más alto del mundo construido en el mar y reduce tres horas los tiempos de viaje

Se inaugura el puente más alto del mundo construido en el mar y reduce tres horas los tiempos de viaje

China vuelve a sorprender al mundo con una megaconstrucción sobre el agua que equivale a la altura de un rascacielos de 100 pisos

| etiquetas: china , puente , infraestructuras
6 1 1 K 78 actualidad
11 comentarios
6 1 1 K 78 actualidad
Comentarios destacados:    
YeahYa #1 YeahYa
Unos hacen puentes y otros secuestran a presidentes.

¿Dónde está el progreso?
4 K 65
KoLoRo #2 KoLoRo
#1 Meter mierda en cada noticia... incluida la tuya por que patata... ¿Donde esta la coherencia?

En fin...
0 K 7
YeahYa #3 YeahYa
#2 ¿Qué le pasa señor? Solo he expresado una opinión.

Relájese...
0 K 20
KoLoRo #5 KoLoRo
#3 Y me parece perfecto, pero una opinion en una noticia que no tiene nada que ver. ;)
0 K 7
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#3 Es así de la troupe de personajes indescifrables de Menéame, ni caso lo mejor es ignorarlos
1 K 40
ViejoInsultaAChemTrail #4 ViejoInsultaAChemTrail
Titular alternativo: se inaugura el puente con trayecto sobre el mar mas alto del mundo. Para imbéciles como yo que de primeras, ha entendido otra cosa.
2 K 30
HeilHynkel #8 HeilHynkel *
#4

Es que no es lo mismo EN (que puede ser, no sería el primero) que SOBRE (que si nos atenemos a la foto, los pilares están en tierra firme y están SOBRE el mar, no EN el mar)

¡qué tiempos cuando había una persona en los periódicos que verificaba estas cosas!
0 K 17
KoLoRo #9 KoLoRo
#8 ¡qué tiempos cuando había una persona en los periódicos que escribia estas cosas!
1 K 24
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#9

También. :wall:
0 K 17
HeilHynkel #6 HeilHynkel
La torre del puente alcanza una altura aproximada de 294 metros, equivalente a un edificio de casi 100 plantas.

Señores de La Razón ... igual es un poco hacer trampas dar la altura de las torres como la altura del puente (vamos, yo entiendo que el puente va a la altura de la plataforma, no la de las luces de balizamiento) Bastante impresionante es la obra como para querer retorcer los datos.
0 K 17

menéame