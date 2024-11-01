Iñaki López: "Llamándonos hijos de puta los unos a los otros no vamos a avanzar como país"

La política tiene como principal objetivo llegar a acuerdos. El diálogo, el entendimiento y es precisamente lo que no vemos desde hace unos años a esta parte. Eso tiene que cambiar. La gente tiene unas necesidades importantes. Mejorar los sueldos, los contratos, lograr vivienda y no sé si insultarse entre políticos va a solucionar esos problemas.
| etiquetas: iñaki lópez , insultos , periodista
Hoy hubiésemos avanzado y progresado como sociedad si la derecha no nos hubiese jodido por puro y absoluto egoísmo.
Pero la reducción de jornada será y será como lo fue la Ley del matrimonio homosexual.
Por mucho que la derecha se empeñe en evitar que España avance. Avanzará y esa gentuza lo disfrutará como lo disfrutó MAROTO.
A día de hoy, este país sólo ha avanzado gracias a la izquierda.
coub.com/view/2ezrp7