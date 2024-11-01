edición general
Iñaki López: "Llamándonos hijos de puta los unos a los otros no vamos a avanzar como país"

La política tiene como principal objetivo llegar a acuerdos. El diálogo, el entendimiento y es precisamente lo que no vemos desde hace unos años a esta parte. Eso tiene que cambiar. La gente tiene unas necesidades importantes. Mejorar los sueldos, los contratos, lograr vivienda y no sé si insultarse entre políticos va a solucionar esos problemas.

yoma #1 yoma
Es que no es que se lo llamen de forma recíproca, el insulto siempre sale del mismo inicio y con el mismo destino.
#3 tomeu
#1 Razón tienes
mariKarmo #2 mariKarmo *
El país solo avanza con la izquierda progresista. PROGRESO.

Hoy hubiésemos avanzado y progresado como sociedad si la derecha no nos hubiese jodido por puro y absoluto egoísmo.

Pero la reducción de jornada será y será como lo fue la Ley del matrimonio homosexual.

Por mucho que la derecha se empeñe en evitar que España avance. Avanzará y esa gentuza lo disfrutará como lo disfrutó MAROTO.
Torrezzno #4 Torrezzno
La solución es facil. No escuchar a ningún politico, a ninguno. La inmensa mayoría de problemas del mundo tienen origen político, pensadlo. Se nutren de la discordia y la división
DDJ #7 DDJ
#4 Pues no los escuches
Torrezzno #8 Torrezzno
#7 yo me entero de las noticias políticas por aquí. Imagínate
Mark_ #12 Mark_
#4 no. Ese es el discurso de la derecha: no escuches a nadie...que ya nos encargamos nosotros.

A día de hoy, este país sólo ha avanzado gracias a la izquierda.
Torrezzno #16 Torrezzno
#12 cada uno con sus masoquismos. Los idealismos y las militancias se me pasaron con la pubertad
#13 sliana
#4 no escucharlos hace que la derecha no llame hijo de puta al presidente?
Torrezzno #15 Torrezzno
#13 no, pero tu ganas en salud. Tu no le importas a el presidente (otro político mas) porqué debería importarte lo que le digan a el?
#6 Hombre_de_Estado
Estoy bastante confundido, yo pensaba que hay que decirlo más ?(
cocolisto #10 cocolisto
Otro que se apunta al "todos iguales".Menudosmamonazos estos que no toman partido (que es una forma de tomarlo) ni dicen la verdad.Los insultos y ataques siempre vienen de los fascistas del ppvox,que no te enteras Iñaki.O no quieres,lo que es peor.
JackNorte #14 JackNorte
Todos son iguales unos y otros los que sustentan y defienden el genocidio que los que lo intentan combatir todos iguales los que insultanb y los que responden , los que les gusta la frut ay los que no todos igualicos , clones como en la parodia de matrix de Jose Mota
coub.com/view/2ezrp7
#5 Leon_Bocanegra
Dejando que unos llamen hijos de puta a los otros tampoco estamos avanzando mucho
hijolagranputa #9 hijolagranputa
Tampoco avanzamos mucho sacando en prime time a embusteros profesionales pagados con dinero público exhibiendo documentos burdos como si fuesen auténticos. ¿O no, Iñaki?
#11 luckyy
Basta ya de equidad y del todos son iguales. Hay que señalar a quienes insultan y degradan la democracia y esos son la derecha, y hay que hacerlo sin complejos como decía el desgraciado aquel
