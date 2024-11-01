edición general
Imputan a la edil de Mayores de Ojós por quedarse presuntamente con dinero de dos ancianos

Imputan a la edil de Mayores de Ojós por quedarse presuntamente con dinero de dos ancianos

Un juez investiga a María Encarnación Palazón, del PP, por no justificar el destino de 76.000 euros de dos tíos suyos a los que cuidaba en Archena (Murcia).

#2 uvi
Si eso se lo hace a su familia..imagina lo que harán a los que no lo somos.
Javi_Pina #1 Javi_Pina
ojo con la edil
