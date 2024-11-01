edición general
Imputada ex alcaldesa de Zaldibar por delitos urbanísticos

Una magistrada de Durango imputa a la exalcaldesa de Zaldibar de EH Bildu en una investigación por delitos urbanísticos

| etiquetas: zaldibar , ehbildu , delito , urbanístico , derrumbe , vertedero
